Manchester United s'impose à Burnley qui n'a toujours pas gagné et se retrouve 20e

Une superbe volée de Bruno Fernandes juste avant la pause a permis à Manchester United de remporter une victoire dont il avait bien besoin 0-1 à Turf Moor aux dépens de Burnley qui continue à attendre sa première victoire en Premier League après 5 matchs. les hommes de Vincent Kompany se retrouvent 20e, à la différence de buts (-9) avec un seul point à égalité avec les deux autres promus de Championship Luton (19e, -8) et Sheffield United (18e; -4).

Un seul Belge, Ameen Al Dakhil, était présent au coup d'envoi du côté des Clarets. MIke Tresor est monté au jeu dès la 20e minute et Manuel Benson les a rejoints à la 86e minute.

Les Red Devils avaient perdu quatre de leurs six premiers matchs, toutes compétitions confondues, pour la première fois depuis 1986. United a mis fin à une série de trois défaites consécutives sur le terrain de Burnley de Vincent Kompany, où l'équipe d'Erik ten Hag n'a pas été totalement convaincante mais s'est imposée. Bruno Fernandes, le milieu de terrain portugais, a fait preuve d'un sang-froid et d'une technique exceptionnels lorsqu'il a terminé en beauté une passe de Jonny Evans, qui était titularisé pour la première fois depuis 2015. Le joueur de 35 ans, qui a récemment rejoint le club, pensait avoir marqué peu avant le but de Fernandes, avant que le VAR n'intervienne.