Manuel Akanji élu homme du match d'Écosse-Suisse

Dominant dans les airs, il a dirigé le trois arrière suisse avec leadership. Sa participation à la construction et sa manière de casser les offensives écossaises ont convaincu.

"C'était un match difficile", a confié le joueur au micro de l'UEFA à l'issue de la rencontre. "Ils ont mis beaucoup d'intensité, il y avait des duels. Dans le milieu, on a eu quelques soucis avec leur pressing. Ce n'était pas toujours facile. Je pense qu'on aurait pu gagner, on a eu les occasions, mais nous n'avons pas été assez précis. On aurait dû mieux faire devant le but, notamment en deuxième mi-temps. Mais avec un point, on est content, c'est bon pour le tour suivant".