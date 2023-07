Marcus Rashford prolonge avec Manchester United, contrat court pour Johnny Evans

Rashford, 25 ans, est un enfant du club. Né au sud de Manchester, il est arrivé en 2005, à sept ans, chez les Red Devils. Après avoir joué dans toutes les catégories de jeunes, il avait effectué des débuts tonitruants en professionnel en 2016 en inscrivant deux doublés pour ses deux premiers matchs face au FC Midtjylland et à Arsenal. Après une progression en dents de scie, la saison précédente sous les ordres d'Erik ten Hag a été une réussite : nommé dans les équipes de la saison de Premier League et d'Europa League, l'attaquant a inscrit 30 buts et 11 assists en 56 matchs toutes compétitions confondues.

En 359 matchs avec United, Rashford a marqué 123 buts et a notamment remporté la Coupe d'Angleterre en 2016 et l'Europa League en 2017. Son contrat expirait initialement en 2024. "J'ai déjà vécu des expériences extraordinaires dans ce club, mais il y a encore beaucoup à faire et je reste déterminé à remporter d'autres trophées" a déclaré le principal intéressé.