Meijer et le Club Bruges rêvent d'atteindre la finale mais sont "concentrés" sur la PAOK

Le Club Bruges disputera pour la première fois depuis 2015 un quart de finale européen avec la réception du PAOK au match aller des quarts de la Conference League jeudi à 21h00 au stade Jan Breydel. Une compétition où Bjorn Meijer et ses équipiers rêvent de finale.

Les Brugeois ne veulent cependant pas prendre de haut un adversaire qui semble abordable sur le papier. "Ils ont en tête en Grèce. C'est une équipe qui possède d'excellentes qualités individuelles et a décroché de beaux résultats en Europe. Il ne faut donc pas se voir déjà en demi-finales. Nous sommes pleinement concentrés sur le PAOK."

"La Conference League a toujours été un objectif pour nous. Quand on arrive en quarts de finale, on réalise que l'on a une chance de faire quelque chose de beau. Nous rêvons évidemment de jouer la finale mais je pense que c'est le cas de toutes les équipes présentes en quarts", a affirmé Meijer mercredi en conférence de presse.

Le latéral néerlandais, 21 ans, a également commenté sa situation personnelle, lui qui vit sa deuxième saison sous le maillot brugeois. "J'ai aussi entendu que je faisais une moins bonne saison. J'ai le sentiment que c'est surtout parce que je marque moins et je donne moins d'assists cette saison (1 but et 2 assists en 35 matches, ndlr.). Néanmoins, j'ai beaucoup progressé dans certains détails, des choses que l'on ne voit pas de l'extérieur."