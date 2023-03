Menacé, le Club Bruges se déplace à Lisbonne pour créer l'exploit face au Benfica

Le 15 février dernier, les Liboètes avaient infligé une défaite nette aux Brugeois au stade Jan Breydel, le Club n'ayant pas réussi à imposer son rythme dans une rencontre largement dominée par les Portugais. Après un match nul dans le derby brugeois le week-end suivant (2-2), Bruges a cru se relancer avec un succès face à La Gantoise (2-0), mais il est retombé dans ses travers vendredi dernier, battu sèchement par Ostende, alors avant-dernier de Pro League (3-0).

Depuis le match aller, Benfica a, de son côté, poursuivi sa série de victoires en championnat, ajoutant trois succès pour porter son total à sept victoires consécutives. Les Aigles sont confortablement installés en tête de la Liga Portugal avec 8 points d'avance sur les rivaux du FC Porto. Il faudra donc que les Brugeois se surpassent à l'Estadio da Luz, mardi à 21h, pour poursuivre l'aventure en C1.

La deuxième affiche de la soirée de mardi verra Chelsea recevoir le Borussia Dortmund de Thomas Meunier, qui tente de retrouver une place régulière dans l'équipe dirigée par Edin Terzic depuis son retour de blessure. Les Allemands s'étaient imposés 1-0 au match aller.

Mercredi, le Paris Saint-Germain de Lionel Messi et Kylian Mbappé, sans Neymar blessé, se déplacera à Munich pour y défier le Bayern, après s'être incliné 0-1 au Parc des Princes lors du match aller. Le même soir, l'AC Milan et ses Belges Alexis Saelemaekers, Divock Origi et Charles De Ketelaere défendront, à San Siro, leur avance acquise à Londres contre Tottenham (1-0).