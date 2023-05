Naples champion, un "couronnement", se réjouit le président De Laurentiis

"Merci! Merci! Merci!", a-t-il d'abord lancé aux plus de 50.000 tifosi qui étaient présents au stade Diego-Maradona de Naples pour suivre à distance, sur des écrans géants, le nul de leur équipe à Udine (1-1), synonyme de scudetto.

"Vous nous avez toujours dit que vous vouliez gagner, et on a gagné, et on gagné tous ensemble! Et maintenant, une grande fête contre la Fiorentina" dimanche, a-t-il ajouté à leur intention, depuis la pelouse de son club, sitôt le coup de sifflet final.