Juventus-Manchester City EN DIRECT: Jérémy Doku et Kevin De Bruyne débutent dans ce choc des géants

Kevin De Bruyne et Jérémy Doku sont titulaires à Manchester City. Les Anglais optent pour une équipe très offensive, avec aussi Haaland, Grealish, Gündogan, Bernardo Silva et l'inévitable Erling Haaland. La composition ne comporte pas de réelle surprise, si ce n'est la présence de Foden sur le banc.

Your City side in the #UCL



XI | Ederson, Walker (C), Dias, Gvardiol, Lewis, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Doku, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Hudson, Kovacic, Savinho, Nunes, Foden, Wright, Simpson-Pusey, O'Reilly, McAtee, Wilson-Esbrand#ManCity pic.twitter.com/ULN2Hxphf8