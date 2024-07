Nico Williams élu homme du match de la finale Espagne-Angleterre

Williams a mis l'Espagne sur la voie du succès en inscrivant le but d'ouverture de la Roja en début de seconde période. Le joueur de Bilbao n'a cessé d'amener le danger devant le but anglais en tentant notamment trois frappes sur le match.

"Il s'est montré dangereux en attaque et discipliné en défense. Il a couvert Cucurella et a bien combiné avec Olmo au milieu de terrain. Il a marqué un beau but et a été l'un des joueurs les plus dangereux sur le terrain", a écrit le panel d'observateurs de l'UEFA, composé d'anciens joueurs et entraîneurs, qui désigne l'homme du match.