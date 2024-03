Otto Addo revient en tant que sélectionneur du Ghana

Addo succède à l'Irlandais Chris Hughton à la tête des Black Stars. Hughton avait été démis de ses fonctions après l'échec du Ghana en Coupe d'Afrique des nations au mois de janvier. L'équipe de Denis Odoi (Club de Bruges), Majeed Ashimeru (Anderlecht) et Joseph Paintsil (alors joueur de Genk) n'avait su s'extraire de la poule B avec le Cap-Vert, l'Égypte et le Mozambique.

Après une riche carrière en Bundesliga, notamment auprès d'Hanovre (102 matchs) et du BVB (98 matchs), Addo s'est reconverti en tant qu'entraîneur. Il a connu les U19 de Hambourg, et a occupé des postes d'assistant à Hambourg d'abord, puis au Ghana avant de rejoindre les staffs de Nordsjaelland, du Borussia Mönchengladbach et de Dortmund, à partir de 2019. Il a combiné sa tâche au BVB avec son premier passage au poste de sélectionneur ghanéen, en 2022.

Le Borussia Dortmund a devancé la fédération ghanéenne en annonçant vendredi la fin de sa collaboration avec Addo à l'issue de cette saison.

Le Ghana s'apprête à affronter le Nigeria le 22 mars et l'Ouganda le 26 mars, en matchs amicaux.