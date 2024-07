Ousmane Dembélé élu Homme du Match pour Portugal/France

Ousmane Dembélé a été désigné Homme du Match après le quart de finale gagné aux tirs au but (3-5) par la France contre le Portugal, vendredi, à l'Euro 2024 de football.

Monté à la 67e minute, Dembélé a été à la base de plusieurs actions dangereuses des Bleus jusqu'aux tirs au but. Lors de la séance finale, il a inscrit le premier tir au but.

"C'est ça, au bout du suspense!", a réagi Dembélé au micro de beIN Sports. "On est tous heureux de cette victoire, cela a été un très bon match, une grosse bataille, on a mérité cette victoire aux tirs au but."