Pas de jeu de tête en dessous de 10 ans pour les footballeurs belges francophones

Selon le plan d'apprentissage de l'ACFF, la gestion du ballon à mi-hauteur sera intégré à partir de l'âge de 10 ans. "Nos entraîneurs de jeunes enseigneront dès lors progressivement le jeu de tête pendant l'âge d'or, c'est-à-dire entre U10 et U14, afin que les enfants apprennent à jouer de la tête d'une façon techniquement correcte", précise la fédération. Cette dernière recommande de s'exercer d'abord sans adversaire et avec un ballon souple et léger pour éviter toutes situations douloureuses et dangereuses.