Pas de miracle pour Gand qui s'incline logiquement à Chelsea

La Gantoise se déplaçait ce jeudi à Chelsea pour la 1re journée de la phase de ligue en Conference League. Les Gantois se sont inclinés 4-2 face aux Blues. Renato Veiga (12e), Pedro Neto (46e), Christopher Nkunku (63e) et Kiernan Dewsbury-Hall (70e) ont inscrit les buts anglais. Tsuyoshi Watanabe (50e) et Omri Gandelman (90e) ont marqué pour les Buffalos.

Largement dominés, les Gantois ont vite encaissé un premier but. Il fallait moins d'un quart d'heure à Renato Veiga pour tromper, de la tête, Davy Roef (12e). Chelsea pouvait ensuite maîtriser la rencontre, ne laissant que peu d'espaces aux Gantois pour sortir de leur camp.

À la reprise, Chelsea portait directement l'estocade. Moins d'une minute, sur la remise en jeu, pour que les Blues doublent la mise via Pedro Neto qui profitait du manque d'engagement de la défense (46e). Tsuyoshi Watanabe réduisait l'écart peu de temps après, d'une tête bien placée (50e). Mais Chelsea, juste après l'heure de jeu, recreusait le trou via Christopher Nkunku (63e) et Kiernan Dewsbury-Hall (70e). En fin de match, Omri Gandelman donnait au score une allure moins brutale (90e).

La Gantoise jouera son prochain match de Conference League le 24 octobre, à domicile, contre les Norvégiens de Molde.