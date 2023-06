Pas encore de décision pour remplacer Vermeeren et éventuellement Al-Dakhil et Deman

Jacky Mathijssen se donne encore un peu de temps avant de décider qui remplacera Arthur Vermeeren, blessé, et, éventuellement, Ameen Al-Dakhil et Olivier Deman, appelés chez les A, dans la sélection pour l'Euro espoirs de football. Le sélectionneur des U21 l'a indiqué vendredi en conférence de presse à Tubize.

"Ce n'est pas encore clair" si Al-Dakhil et Deman rejoindront les espoirs après avoir honoré leur première sélection avec les Diables Rouges, qui affronteront l'Autriche le 17 juin et se déplaceront en Estonie le 20, à la veille du premier match des U21 dans leur tournoi, contre les Pays-Bas en Géorgie", a confié Mathijssen. "Nous devons encore trouver un consensus. Nous devons donner la liste définitive pour l'UEFA pour le 14 juin. Nous nous laissons le temps de réfléchir pour trouver les meilleures solutions possibles pour toutes les parties, par rapport aux matchs des Diables contre l'Autriche et l'Estonie et maximaliser les qualités pour aller au tournoi. Parfois, c'est mieux de réfléchir un jour de plus que de prendre une décision qu'on ne peut plus revoir après."

Vermeeren, désigné Talent de la saison dans le championnat de Belgique de football, a déclaré forfait jeudi pour l'Euro espoirs. "Il a eu un petit accident à la fin du championnat. Après avoir vu le docteur, et en concertation avec le staff médical de l'Antwerp, nous avons pris la seule décision possible: ce ne sera pas pour cette fois. C'est un joueur que j'aime beaucoup et nous nous reverrons probablement en septembre", a expliqué Mathijssen.