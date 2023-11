Première sélection chez les espoirs pour Nathan Ngoy: "Tout faire pour saisir ma chance"

"Je suis content, cela faisait longtemps que je n'étais plus venu ici", a déclaré Ngoy mardi lors d'un point presse à Tubize. "J'avais appris ma sélection quelques jours avant et je suis content de retrouver des gens avec qui j'ai joué par le passé. Cela facilite mon intégration. C'est bien pour la suite et cela m'encourage à continuer de la sorte."

Capable de jouer à tous les postes en défense, le joueur de 20 ans aura une carte à jouer. "Je ferai tout pour saisir ma chance. J'ai eu une bonne discussion avec le coach et il sait que je suis polyvalent."

Une première sélection chez les U21 que le défenseur espère être une première étape vers les Diables Rouges. "C'est l'objectif en tout cas", a souri Ngoy. "Le fait d'être ici et de croiser tous les jours des Diables Rouges, cela me donne envie de travailler encore plus. Cela me fait aussi plaisir de revoir certains joueurs que je connais et qui sont déjà chez les A."