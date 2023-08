Roberto Mancini démissionne de son poste de sélectionneur de la Squadra Azzurra

Mancini, 58 ans, était arrivé à la tête de la Squadra Azzurra en mai 2018 et aura poursuivi son travail jusqu'au Final Four de la Ligue des Nations cette année où l'Italie a pris la troisième place. Mancini a mené l'Italie au titre de l'Euro 2020, disputé en 2021, mais n'a pas réussi à se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar. En 61 matchs, il a remporté 39 victoires et subi 9 défaites.

"La FIGC annonce qu'elle a pris acte de la démission de Roberto Mancini du poste de commissaire technique de l'équipe nationale italienne, reçue tard hier soir. Compte tenu des engagements importants et rapprochés pour la qualification à l'UEFA Euro 2024, la FIGC communiquera le nom du nouvel entraîneur de l'équipe nationale dans les prochains jours", a indiqué la fédération dans un communiqué, sans donner les raisons de cette décision d'autant plus surprenante que début août Mancini a été nommé directeur technique des équipes U21 (Espoirs) et U20, tout en restant sélectionneur de la Squadra Azzurra.