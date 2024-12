"Une nouvelle normalité": les prix de l'électricité montent en flèche à l'approche de l'hiver

L'Europe traverse une nouvelle période de "dunkelflaute" ou sécheresse énergétique. Il s'agit de moments où il n'y a que peu de vent et de soleil, ce qui rend la production d'énergie via les éoliennes et les panneaux photovoltaïques faible. Combiné à une offre réduite et une demande en hausse, cela porte les prix de l'énergie vers le haut.

Des pointes allant jusqu'à 565 euros

Ainsi, les prix de l'électricité pour livraison ce jeudi atteignent une moyenne de 276 euros par mégawattheure en Belgique, avec des pointes allant jusqu'à 565 euros lors des moments de pointe entre 17h00 et 18h00. En Allemagne, les pics dépassent les 900 euros.