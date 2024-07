Ronald Araujo doit subir une opération en raison d'une blessure aux ischio-jambiers

Le FC Barcelone a confirmé lundi sur son site internet que l'Uruguayen Ronald Araujo doit être opéré pour une blessure aux ischio-jambiers. Le défenseur a récemment participé à la Copa America avec l'Uruguay, qui a décroché la médaille de bronze samedi après une séance de tirs au but contre le Canada.

Âgé de 25 ans, Araujo "subira dans les prochains jours une opération chirurgicale à Turku, en Finlande, en raison de sa blessure aux ischio-jambiers", a annoncé le club catalan dans un court communiqué. Le défenseur, membre de l'équipe première des Blaugrana depuis octobre 2020, s'est blessé lors du quart de finale remporté aux tirs au but contre le Brésil. Lors de la phase de groupes, il avait délivré une passe décisive contre les États-Unis (victoire 0-1) et la Bolivie (victoire 5-0). En raison de sa blessure, il est resté sur le banc pendant les 90 minutes des demi-finales contre la Colombie (défaite 1-0) et du match pour la troisième place contre le Canada.

Le Barça n'a pas précisé la durée d'indisponibilité d'Araujo, mais selon des médias spécialisés, le club espagnol devrait se passer de son international uruguayen (20 sélections) jusqu'à la fin de l'année civile.