Ronaldo remercie les fans portugais et garde le silence sur son avenir

"Nous voulions plus. Nous méritions plus. Pour nous. Pour chacun de vous. Pour le Portugal. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous nous avez donné et pour tout ce que nous avons accompli jusqu'ici. Sur le terrain et en dehors, je suis certain que cet héritage sera honoré et continuera à se construire. Ensemble", a publié CR7 sur Instagram samedi.

Cristiano Ronaldo a fini en larmes après la défaite contre la France. Pour beaucoup, le Portugais sait que ce tournoi est sans doute le dernier de sa carrière. Ronaldo s'est abstenu de parler de son avenir, lui qui garde encore l'espoir de jouer la Coupe du monde 2026.