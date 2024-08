Saint-Trond a engagé le milieu de terrain Isaias Delpupo

Delpupo, 21 ans, joue également comme milieu offensif, mais il a un style différent, a expliqué le directeur sportif André Pinto sur le site du club. "Isaias Delpupo est physiquement robuste, a de grandes capacités au niveau des actions individuelles et du marquage. Il peut évoluer aux postes d'ailier et de demi offensif. C'est un joueur dynamique, qui aime surgir dans et autour de la surface adverse."

Saint-Trond a démarré la saison avec un 0 sur 6, après des défaites contre Anderlecht (1-0) et Charleroi (1-4). Cet été, les Canaris ont vu l'entraîneur Thorsten Fink (Genk) et toute une série de joueurs cadre partir comme le gardien Zion Suzuki (Parme), les défenseurs Eric Bocat (Stoke City) et Matte Smets (Genk), le milieu de terrain Mathias Delorge (Gand) et les attaquants Jarne Steuckers (Genk) et Aboubakary Koita (AEK Athènes).

Dimanche, Saint-Trond se déplacera à l'Antwerp.