Saison terminée pour Hugo Lloris , blessé à la cuisse

Hugo Lloris, le capitaine de Tottenham, ne foulera plus les pelouses cette saison. Le gardien français souffre d'une blessure à la cuisse, a confirmé Ryan Mason, l'entraîneur des Spurs vendredi en conférence de presse.

Lloris, 36 ans, a disputé 31 rencontres cette saison avec Tottenham, encaissant 45 buts et conservant ses filets inviolés à seulement neuf reprises. L'ancien international français est en fin de contrat avec le club londonien et n'a pas encore été prolongé.

Pour le duel face à Crystal Palace samedi, Tottenham sera également privé de Yves Bissouma (cheville), Emerson Royal (cheville), Ryan Sessegnon (ischio-jambiers) et Rodrigo Betancur (genou). Pour Sessegnon et Betancur, leur saison est d'ores et déjà terminée.