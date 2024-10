Syndicats et Ligues de football attaquent la FIFA auprès de la Commission européenne

FIFPRO Europe et European Leagues, qui représentent respectivement les syndicats de joueurs et les ligues nationales européennes, ainsi que la ligue espagnole (LaLiga), ont déposé, lundi, une plainte auprès de la Commission européenne contre la Fédération internationale de football (FIFA) pour son "comportement concernant l'imposition du calendrier international des matches".

Cette plainte porte sur le calendrier international des matches du football masculin, y compris la Coupe du monde des clubs 2025 et le Mondial 2026. "La sursaturation du calendrier international de football met en péril la sécurité et le bien-être des joueurs de football et menace la viabilité économique et sociale d'importantes compétitions nationales", peut-on lire dans le communiqué de la FIFPRO.

Les dirigeants de FIFPRO Europe, European Leagues et LaLiga soulignent les "rôles contradictoires" de la FIFA en tant qu'instance dirigeante et organisatrice de compétitions, "ce qui entraîne un conflit d'intérêts". Ils pointent aussi "l'absence de procédure régulière et d'engagement significatif de la FIFA avec les joueurs et les ligues sur les questions liées au calendrier et la façon dont la FIFA a utilisé son pouvoir réglementaire pour promouvoir ses intérêts commerciaux au détriment des partenaires sociaux (joueurs et ligues)."