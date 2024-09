Tim Borguet remplace Mikkel Hemmersam à la tête de l'Académie d'Anderlecht

Tim Borguet est le nouveau directeur de l'Académie du Sporting d'Anderlecht et prendra ses fonctions le 1er décembre prochain, a confirmé le club dans un communiqué jeudi soir.

Borguet, déjà actif en tant que directeur marketing, remplace donc le Danois Mikkel Hemmersam (46 ans) à ce poste alors que ce dernier avait officiellement pris ses fonctions le 10 novembre dernier. Arrivé au club en juin 2023, Hemmersam avait déjà travaillé au FC Copenhague et au FC Nordsjaelland et cherche désormais un nouveau "à la tête d'une équipe première". Il quittera le club le 1er octobre.

"La direction sportive - avec notamment le responsable du football Henk Mariman et le responsable en charge "du talent et l'innovation" Peter Verbeke - restera quant à elle inchangée", a précisé le club dans son communiqué alors que le natif d'Anderlecht "prendra en charge la direction stratégique de l'académie des jeunes et il poursuivra le développement du modèle économique de Neerpede".