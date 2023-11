Un assist de Lukebakio permet au FC Séville de pendre un point lors du derby

Programmé lors de la 13e journée du championnat d'Espagne, le derby de Séville s'est terminé par un partage 1-1. Le Betis a ouvert la marque par Ayoze Perez (72e, 0-1) et Ivan Rakitic a égalisé (79e) pour les Blanquirrojos sur passe de Dodi Lukebakio, qui était monté au jeu à la mi-temps.

Au classement, le Betis est 7e avec 21 points, à une unité de l'Europa League. Le FC Séville, qui en est à cinq partages successifs, est 13e (12 points) .

En Italie, il y a eu beaucoup de tension (8 cartes jaunes), peu d'occasions et pas de but lors du derby romain dans le cadre de la 12e journée de championnat. Averti (37e), Romelu Lukaku a joué l'intégralité de la rencontre avec les Giallorossi, qui occupent la 7e position avec 18 points, un de plus que les Laziali (10e).