Un footballeur ghanéen meurt d'une crise cardiaque en Albanie

Dwamena était connu pour avoir une malformation cardiaque. Il s'est effondré pendant le match et est décédé pendant son trajet vers l'hôpital. Le Ghanéen était arrivé en Albanie cet été et avait commencé à jouer en Europe dans les équipes de jeunes du RB Salzbourg, à l'âge de 18 ans. Il avait également joué en Suisse, en Espagne et au Danemark et a été appelé huit fois en sélection.

Le problème cardiaque du joueur était connu depuis son transfert avorté à Brighton en août 2017. Après la visite médicale non concluante, le club anglais avait décidé de ne pas acheter Dwamena, qui évoluait alors au FC Zurich. Par la suite, un défibrillateur interne lui avait été implanté et il a pu reprendre sa carrière.