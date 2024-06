Vincenzo Italiano succède à Thiago Motta en tant qu'entraîneur de Bologne

La belle saison de Bologne a toutefois attiré l'attention de nombreux clubs italiens et étrangers sur ses joueurs, notamment sur le buteur néerlandais et ancien joueur d'Anderlecht Joshua Zirkzee, révélation de la saison en Serie A. Prêté par l'AC Milan, Alexis Saelemaekers a disputé 32 rencontres avec Bologne et cumulé 4 buts et 3 passes décisives. Si le prêt prend fin le 30 juin prochain, le club dispose toujours d'une option d'achat pour le Diable Rouge.

Italiano a passé les trois dernières saisons à la Fiorentina qu'il a conduite à la 7e place de la Serie A en 2021-22 et à la 8e place en 2022-23 comme en 2023-24. Sous sa direction, la "Viola" a également disputé, et perdu, trois finales, une de Coupe d'Italie (2023), et deux de Conference League (2023 et 2024).

L'intersaison va donner lieu en Serie A à un chambardement au niveau des entraîneurs: onze des vingt clubs vont ou pourraient changer d'entraîneur.