Watanabe, rétabli, remplace Mitrovic dans la défense gantoise

Wouter Vrancken n'a apporté qu'un seul changement à son onze de base par rapport au match de jeudi dernier. Rétabli, le Japonais Tsuyoshi Watanabe retrouve sa place et Stefan Mitrovic prendra place sur le banc contre ses compatriotes.

Le gardien Davy Roef aura devant lui une défense à cinq avec Noah Fadiga, Hugo Gambor, Watanabe, Jordan Torunarigha et Archie Brown. Le capitaine Sven Kums, Mathias Delorge-Knieper et l'homme en forme Omri Gandelman formeront la ligne médiane en soutien du duo formé par Andri Gudjohnsen et Franck Surdez.