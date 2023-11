Wolfsburg, réduit à dix, et le Werder Brême partagent

Après un match spectaculaire, Wolfsburg et le Werder Brême se sont quittés dos à dos (2-2) dimanche à l'occasion de la dixième journée de Bundesliga. Avec un point de chaque côté, les Loups restent à la neuvième place (13 points) alors que le Werder stagne trois rangs plus bas au classement (10 points).

Après un premier but pour les visiteurs de Marvin Ducksch (7e, 0-1), la réponse de Wolfsburg est tombée une demi-heure plus tard via Vaclav Cerny (37e, 1-1). Dans le second acte, Kevin Paredes a mis les Loups aux commandes à l'heure de jeu (59e, 2-1) mais ces derniers ont vu l'égalisation de Rafael Borre tomber dans la foulée (65e, 2-2). Wolfsburg s'est fait peur en fin de match en se retrouvant à dix après l'exclusion de Maxcence Lacroix (89e).

Sebastiaan Bornauw était titulaire mais a cédé sa place à Nicolas Cozza dans le dernier quart d'heure (75e) alors qu'en face Olivier Deman a disputé toute la rencontre et Senne Lynen est monté au jeu (75e).