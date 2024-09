Youri Tielemans: "Une bonne victoire, contre un adversaire difficile"

"C'est un adversaire difficile", a analysé Tielemans. "Ils essaient de tout donner, de contrer. Surtout en première période, ils étaient beaucoup derrière, à cinq. Ce n'était pas facile de jouer contre ce bloc. Je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs techniques, mais on a essayé de marquer en contre-pressing. Le premier but est venu comme ça. Puis, en seconde période, on a essayé de marquer plus de buts et ça a été mieux."

Les Diables ont rapidement marqué deux buts en seconde période, par Tielemans (48e) et De Bruyne (52e, sur penalty). "Le fait de marquer rapidement, ça aide à nous libérer et à ouvrir leur bloc", a souligné Tielemans. "Ils sont plus sortis et ont plus ouvert. Puis le penalty nous a vraiment mis bien. On a pu gérer un peu plus et avoir un peu plus le ballon."