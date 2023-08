Yunus Musah passe de Valence à l'AC Milan

Passé par les académies d'Arsenal et de Valence, Musah, 20 ans, a fait ses débuts professionnels en 2020 avec le club espagnol. Il a disputé 108 matches avec l'équipe première et marqué cinq buts. L'international américain (27 sélections) rejoint un compatriote à Milan, puisque l'ailier Christian Pulisic a été recruté en provenance de Chelsea plus tôt cet été.

Musah est la septième recrue du club lombard, après le gardien Marco Sportiello, les milieux de terrain Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, les ailiers Samuel Chukwueze et Luka Romero, l'attaquant Noah Okafor et donc Pulisic.