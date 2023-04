Alessio Picariello loupe le podium d'un rien au Nürburgring

Après la victoire des Belges Dries Vanthoor et Maxime Martin lors de l'ouverture de la saison, la deuxième course de quatre heures de la Nürburgring Endurance Series a eu lieu ce samedi. Trois pilotes belges, Alessio Picariello, Laurens Vanthoor et Frédéric Vervisch, étaient engagés dans la catégorie reine SP9-Pro (GT3).

Picariello est celui qui s'en est le mieux sorti lors de cette course avec une quatrième place finale en compagnie de l'Autrichien Klaus Bachler. Constamment dans le top 5, Picariello avait vu son équipier grimper au deuxième rang après les derniers arrêts aux stands. Mais un drive through reçu dans l'avant-dernier tour les a fait reculer à la quatrième place, loupant le podium pour deux secondes à peine.