Dakar 2025: un Saoudien sacré pour la première fois à domicile en auto

Le Saoudien Yazeed al-Rajhi a remporté son premier Rallye Dakar dans la catégorie auto, à l'issue de la 12e et dernière étape vendredi en Arabie saoudite, au cours de laquelle l'Australien Daniel Sanders s'est aussi offert en moto une première couronne sur le célèbre rallye-raid.

Le Saoudien de 43 ans a devancé son adversaire Sud-africain de seulement 3 min 57 sec et le Suédois Mattias Ekström (Ford) de 20 min 21 sec, sous réserve de la publication officielle des résultats par la FIA.

En auto, le suspense est allé quasiment jusqu'au bout des milliers de kilomètres parcourus à travers les dunes du royaume ultra-conservateur. Et c'est finalement al-Rajhi, avec le team belge Overdrive qui, chez lui, s'est adjugé la victoire finale face à Henk Lategan (Toyota).

Le quadruple vainqueur de l'épreuve et tenant du titre, l'Espagnol Carlos Sainz, a dû jeter l'éponge dès la 2e étape après un accident avec sa Ford Raptor. Bis repetita le lendemain lorsque les commissaires de course ont disqualifié la légende française des rallyes Sébastien Loeb, en raison des dommages sur sa Dacia lors d'un accident au début de la 3e étape.

Al-Rajhi a repris définitivement l'avantage au général sur Lategan jeudi, à la veille de l'arrivée, à la faveur d'une 11e et avant-dernière étape parfaitement maitrisée. Cette 47e édition du légendaire rallye-raid a d'entrée perdu certains des favoris en auto.

Un coup dur pour le nonuple champion du monde de rallye qui court toujours après un premier titre sur le Dakar après neuf participations.

Quintuple vainqueur du Dakar, le Qatarien Nasser al-Attiyah, vainqueur de la dernière étape vendredi, s'est classé 4e au général.

Le Belge Guillaume de Mévius, deuxième l'année passée, occupe la 22e place du classement.

Sanders l'emporte en moto

En moto, le scenario a été beaucoup moins haletant et c'est le pilote KTM Daniel Sanders qui a remporté l'épreuve, à l'issue de deux semaines qu'il a dominées de bout en bout.

"C'était une course difficile", a-t-il dit à l'arrivée. "Mais c'était vraiment, vraiment exaltant de voir la ligne d'arrivée une fois sorti des dunes. J'ai aperçu tout le bivouac, j'ai souri et j'ai eu des frissons dans tout le corps (...), je n'oublierai jamais ce moment."

Deuxième Australien à s'imposer sur le Dakar en moto après Toby Price (2016 et 2019), Sanders avait pris la tête du classement général dès les premiers tours de roues de cette édition 2025.

Intouchable jusqu'au bout dans le désert saoudien, il compte notamment trois victoires de rang, en comptant le prologue le 3 janvier dernier - une série inédite dans la catégorie moto depuis celle réussie par l'Espagnol Joan Barreda en 2017 entre la Bolivie et l'Argentine.

Outre le prologue, l'Australien a remporté au total quatre étapes pour sa 5e participation au Dakar. A l'arrivée vendredi à Shubaytah après plus de 7.000 km parcourus (dont quelque 5.000 km de spéciales), le pilote de 30 ans a terminé avec une avance de 8 min 50 secondes au général sur la Honda de l'Espagnol Tosha Schareina.