Une énorme performance: le Belge Guillaume de Mévius remporte la sixième étape du Dakar

Guillaume de Mévius (Mini) a décroché, dans la catégorie auto, la victoire au bout de la 6e étape du Dakar, disputée samedi sur 605 kilomètres entre Hail et Al Duwadimi en Arabie saoudite.

De Mévius a terminé avec 1:34 d'avance sur le duo portugais composé de Joao Ferreira et Filipe Palmeiro (Mini) qui prend la deuxième place. Le podium de l'étape est complété par le Qatarien Nasser Al-Attiyah et son co-pilote français Edouard Boulanger (Dacia), à 2:01.

Le Namurois, avec le Français Mathieu Baumel comme co-pilote, remporte la première victoire d'étape avec Mini. Il met fin à l'hégémonie de Toyota qui avait remporte le prologue et toutes les étapes jusqu'à présent.

De Mévius a démarré fort, bien que le Sud-Africain Guy David Botterill ait dominé la première section. Cependant, dans la seconde partie, De Mévius a repris la tête et ne l'a plus lâchée. Il signe ainsi sa première victoire d'étape avec Mini et la quatrième de sa carrière au Dakar.

Au classement général, il passe de la 18e à la 14e place. Le Sud-Africain Henk Lategan reste leader malgré sa 7e place dans l'étape, mais voit Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) réduire son écart de 3:01. Al-Attiyah est quatrième, à 30 minutes et 25 secondes de la tête.