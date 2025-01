Partie en tonneaux, sa voiture est pulvérisée: Sébastien Loeb victime d'un énorme crash au Dakar

Sébastien Loeb et Fabian Lurquin (Dacia) sont partis en tonneaux dès le kilomètre 12 de la 3e étape du Dakar mardi en Arabie saoudite, peut-on voir sur une vidéo de l'organisation.

L'équipage franco-belge a pu repartir mais s'est arrêté une cinquantaine de kilomètres plus loin, perdant près de 50 minutes, ont rapporté les organisateurs. Partis à la faute au début de la journée, entre Bisha et Al-Henakiyah, Sébastien Loeb et Fabian Lurquin, indemnes, sont bien repartis dans la spéciale pointant à 8 minutes au premier pointage après 36 kilomètres, mais leur deuxième arrêt leur a coûté près d'une heure, signalé désormais avec un retard de 50 minutes au km 118 sur les 327 que compte l'étape du jour.

Sébastien Loeb avait déjà connu des problèmes électriques et de ventilateur lors de la deuxième étape, celle de 48 heures étalées sur deux jours, figurant en 6e position au général à près de 20 minutes du leader, le Sud-Africain Henk Lategan.