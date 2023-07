Adrien Dumont de Chassart termine dans le top-10 dans l'Illinois et poursuit sa série

De Chassart a débuté la journée à la 11e place, 15 sous le par, et a signé quatre birdies contre un bogey pour terminer le tournoi avec un total de 266 coups, 18 sous le par. Le Brabançon a fini à 7 coups du vainqueur américain Trace Crowe (-25), qui a défendu sa place de leader en s'imposant sur un playoff face à son compatriote Patrick Fishburn, enlevant ainsi son premier titre sur le circuit. Un autre Américain, Ryan McCormick, a terminé à une longueur en 3e position.

Adrien Dumont de Chassart, qui a intégré le monde professionnel et le Korn Ferry Tour il y a peu, a réussi à poursuivre sa série de top-10 sur le circuit. Avec, notamment, une victoire lors du BMW Charity Pro-Am, il a désormais égalé le record de six top-10 consécutifs partagé par les Américains Doug Martin, Tom Gillis et John Mallinger.