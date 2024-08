Antonia Delaere, blessée à l'épaule, manquera le début de saison avec Salamanque

Antonia Delaere manquera le début de saison avec Salamanque, ont communiqué la joueuse des Belgian Cats et le club espagnol de basket jeudi sur X (anciennement Twitter).

Delaere, 30 ans, s'est blessée durant les Jeux Olympiques de Paris où les Cats ont été battues par l'Australie dans le match pour la médaille de bronze. L'ailière a compilé 11,3 points, 4,2 assists et 3 rebonds de moyenne sur le tournoi olympique.

"Nous sommes passées par toutes sortes d'émotions durant ces Jeux Olympiques. Nous étions tellement proches d'écrire l'histoire pour un petit pays comme la Belgique", a écrit Delaere sur X. "Cela va faire mal pendant longtemps mais j'espère qu'un jour nous pourrons regarder en arrière et être fières de ce que nous avons accompli. Pour conclure, je vais être absente un moment à cause d'une blessure à l'épaule. J'ai tout donné pendant les Jeux pour représenter le pays que j'aime. Maintenant, je vais faire de même pour revenir meilleure et atteindre de nouveaux objectifs."

Salamanque a reposté la publication de sa joueuse en précisant que Delaere "sera absente pour le début de saison".