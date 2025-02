Jean-Michel Saive élu au Comité exécutif des Comités olympiques européens

Le président du Comité olympique et interfédéral belge (COIB), 55 ans, a été plébiscité pour un mandat de quatre ans par les 49 des 50 Comités nationaux olympiques en Europe (le CNO russe n'était pas autorisé à voter).

"Je suis convaincu qu'avec mon expérience en tant qu'athlète, représentant des athlètes et administrateur, je peux apporter une contribution importante au développement du mouvement olympique en Europe. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'entame ce nouveau mandat bénévole, qui ne pourra que renforcer les liens entre le COIB et l'Europe", a commenté l'ancien pongiste, ex-numéro 1 mondial, et qui aura disputé 7 fois les Jeux olympiques, cité dans un communiqué du COIB.