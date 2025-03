C'est magnifique: le Belge Maximilien Drion s'offre une médaille d'argent aux Mondiaux de ski-alpinisme

Maximilien Drion n'a pas manqué son entrée aux championnats du monde de ski alpinisme, mardi à Morgins, en Suisse. Notre représentant dans cette nouvelle discipline olympique a terminé à la 2e place de la course verticale. Il a ainsi égalé sa performance des Mondiaux 2023.

Le Bruxellois a concédé 46.7 secondes à Rémi Bonnet, vainqueur en 18:50.3. Le Suisse a ainsi conservé son titre enlevé à Boí Taüll, en Espagne, en 2023. La 3e place sur le podium est revenue à un autre Suisse Aurélien Gay, troisième à 50 secondes. Un autre Belge était présent. Gaëtan VanWynsberghe s'est classé 71e sur 88 concurrents à 6:48.1 Drion, 27 ans, participera jeudi au sprint, seule épreuve qui sera au programme des Jeux Olympiques de Milan Cortina l'année prochaine.

Il pourrait d'ores et déjà assurer sa qualification aux JO à condition de prendre l'une des deux premières places à l'arrivée. Dix-huit athlètes participeront aux Jeux, avec un maximum de deux concurrents par pays. Douze se qualifieront via le relais mixte. Seul Belge présent à ce niveau, Maximilien Drion doit viser l'un des six tickets restants, délivrés uniquement pour le sprint.