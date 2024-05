Antonia Delaere prolonge avec son club de Salamanque

Antonia Delaere a joué en moyenne 21 minutes par match en Espagne cette saison, à 6,1 points, 2,1 rebonds et 1,6 assist par rencontre.

La joueuse Belge, 165 fois internationale avec les Belgian Cats, avait déjà joué en Espagne à Ibaeta (2020-2021) et Saragosse (2021-2022) avant son départ pour Venise. Elle a porté les maillots de Boom, Namur et Braine en Belgique et Nantes en France.