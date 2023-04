Anvers et Malines gagnent lors de la 8e journée, Charleroi battu en prolongation

La 8e journée de la phase transfrontalière de la BNXT League de basket a vu en Elite Gold la victoire de justesse des Anvers Giants face à Heroes Den Bosch 55-54 et aussi très serrée des Kangoeroes Malines au détriment de Groningue 74-72. En revanche, Limburg United a largement pris la mesure de Leeuwarden 96-77. Seule défaite belge dans ce groupe, celle du Spirou Charleroi qui a cédé en prolongation face à Leiden 89-98 (84-84 après le temps réglementaire.

Au classement, Anvers est seul leader avec 31 points devant Ostende et Malines 30. Leiden est 4e (29), suivi par Den Bosch (27), Groningue (27), Landstede (25), Limburg United (25), Charleroi (25) et Leeuwarden (23).

En Elite Silver, Louvain a conforté sa première place après son écrasante victoire sur Amsterdam 104-58. Alost a dominé à peine moins sévèrement Feyenoord 99-65. Liège n'a pas non plus tremblé contre Den Helder 98-68. En revanche, Mons-Hainaut a été battu par Yoast United 64-82 et le Brussels, très déforcé, a cédé contre Weert 71-77.