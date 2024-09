Armand Duplantis bat Karsten Warhlom sur 100m à Zurich en 10.37

Les rois scandinaves de l'athlétisme, les détenteurs du record du monde du saut à la perche Mondo Duplantis, 24 ans, et du 400m haies Karsten Warholm, 28 ans, se sont en effet défiés sur 100m après qu'ils ont tous les deux parié qu'ils étaient capables de battre l'autre sur la distance.

Sur le papier, Karsten Warholm est un habitué aux départs en starting-blocks et qui avait un record un peu plus rapide qu'Armand Duplantis sur 100m (10.49 en 2017 contre 10.57 en 2018). Mais les qualités de vitesse remarquables de Duplantis, bien plus rapide que ses concurrents quand il a une perche à la main, ont fait la différence mercredi soir.