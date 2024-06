Arnaud Mengal 9e et Adrien Deharre 20e en finale du supersprint de Kitzbühel

Arnaud Mengal et Adrien Deharre ont terminé respectivement aux 9e et 20e places de la manche de Coupe d'Europe de triathlon, samedi soir à Kitzbühel, en Autriche.

En terminant dans les 10 premiers de leur demi-finale de vendredi, les deux Brainois s'étaient qualifiés pour la finale, remportée samedi par le Britannique Alex Yee. Le médaillé d'argent des JO de Tokyo a parcouru la distance finale de 500m de natation, 11 km de vélo et 3 km de course à pied, en 31:55. Cité comme l'un des principaux candidats pour le titre olympique à Paris, Yee a devancé de 11 secondes l'Italien Euan De Nigro et de 20 secondes l'Australien Brayden Mercer. Arnaud Mengal a réussi un beau top 10, finissant 9e en 32:28, à 33 secondes du vainqueur. Adrien Deharre est 20e, en 32:46.