Artuur Peters 6e de son quart de finale ne s'est pas qualifié pour les demi-finales

Sur le plan d'eau du stade nautique de Vaires-sur-Marne, le Limbourgeois de 27 ans a pris un départ rapide et pris la tête dans ce 2e quart de finale. Toujours en tête à la mi-course, Peters a craqué dans le troisième quart de la course passant 3e aux 750 m avant de se relever et de franchir la ligne en 6e et dernière position en 3:51.20. Le Danois Rene Holten Poulsen a remporté la course en 3:35.48.

Sa 4e place en séries (3:31.55), le matin, avait contraint Artuur Peters à disputer cette course supplémentaire.

Les demi-finales et finales se dérouleront le samedi 10 août.

A 27 ans, Peters participait à ses troisièmes Jeux. Il avait terminé 10e à Rio et 11e à Tokyo sur cette même épreuve du K1 1000 mètres.