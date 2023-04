Asterix AVO Beveren s'impose au VDK Gand dans le premier match de la finale

Après avoir pris le contrôle des deux premiers sets (25-22, 25-22), les Gantoises ont quelque peu craqué et ont subi les coups de butoir adverses. Petit à petit, Beveren est entré dans son match et a refait son retard (18-25, 16-25). Comme lors de la finale de Coupe, c'est donc au bout du cinquième set que les deux équipes devaient se départager. Et sur la lancée des manches 3 et 4, Asterix Avo l'emportait (11-15).

La finale se joue au meilleur des trois manches. Asterix dispose maintenant de deux chances devant ses supporters de conclure.