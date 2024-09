Asterix Beveren, favori à sa propre succession

Auteur du doublé Coupe/championnat l'an dernier, avant de mettre la main sur un premier trophée cette saison, Asterix Avo Beveren sera l'ogre de la compétition féminine, malgré le départ de quelques joueuses importantes. "Comme chaque saison, nous jouons pour la gagne à Asterix", assurait Noor Debouck, libero des Waeslandiennes. "Nous aspirons toujours à prester le mieux possible."

Et derrière cette solide équipe néerlandophone, se cache deux outsiders wallons : Charleroi et Tchalou. Finaliste malheureux la saison dernière, Tchalou aura l'ambition de montrer à nouveau qu'il a les épaules assez larges pour mener la vie dure à l'ogre qu'est Beveren alors que Charleroi, après la finale de la Coupe et celle de la Supercoupe, aspirera à franchir un cap supplémentaire à l'occasion du championnat.