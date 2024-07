Athlétisme: Lyles en patron à Londres, juste avant les Jeux

Victoire, record personnel et signal fort envoyé à la concurrence. En remportant le dernier 100 mètres avant les Jeux olympiques samedi à Londres, Noah Lyles peut arriver à Paris plus confiant que jamais, lui qui vise un quadruplé inédit aux JO.

"Je savais qu'il y aurait beaucoup de regards sur nous", a savouré Lyles, showman sur la piste et en dehors. "Je vis pour les grands moments et plus il y a d'yeux sur moi, plus je suis performant. Dès que je monte sur scène, que la télé est allumée et que les gens regardent, je suis performant".

Samedi, il s'est montré plus rapide que jamais sur la distance reine des Jeux. En s'imposant en 9 sec 81 (vent: -0,3 m/s), il a raboté deux petits centièmes à son record personnel pour s'offrir une victoire de prestige, la troisième performance mondiale de la saison et le plein de confiance - même s'il n'en manque pas.

"Ça accélère encore avant Paris", a apprécié le sprinteur. "Je voulais passer sous la barre des 9 sec 80, je pensais que j'allais avoir le vent dans le dos."