Athlétisme: Tual le coup d'éclat, Mayer le coup dur

Mayer, est resté à plat ventre sur la piste, entre larmes et cris, après une chute derrière la huitième haie.

"Kevin a senti que ça a pété à l'ischio gauche, a expliqué son frère Thomas dans la soirée. On ne sait pas encore ce qu'il a, il fait une IRM demain (lundi) à 9h00, quelques examens complémentaires et on en saura un peu plus sur l'envergure du bobo."

Sur 800 m, Tual a pulvérisé de pas loin de deux secondes et demie (!) son record personnel qui ne datait pourtant que d'une semaine, aux Championnats de France à Angers (1:43.99).