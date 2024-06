Athlétisme: zéro à Toulouse et toujours pas de minima pour le perchiste Lavillenie

L'ancien recordman du monde du saut à la perche Renaud Lavillenie n'a pas franchi une seule barre samedi à Toulouse et devra donc à tout prix réaliser les minima olympiques (5,82 m) lors des championnats de France à Angers la semaine prochaine.

À un mois des Jeux de Paris, la course contre la montre et pour les minima touche presqu'à sa fin pour Renaud Lavillenie. Opéré en septembre au niveau des ischios-jambiers, le champion olympique 2012 a repris fin mai la compétition et enchaîne depuis les meetings pour tenter de valider son ticket pour les Jeux, pour l'instant en vain.