Bart Swings conserve son titre de champion du monde du départ groupé

Le Louvaniste, également champion olympique de la spécialité, a remporté la finale en 8:40.67 devant le Canadien Antoine Gélinas-Beaulieu (8:40.70) et le Suisse Livio Wenger (8:40.77).

Chez les dames, Sandrine Tas et Fran Vanhoutte ont terminé 9e et 12e de la finale de la mass-start, avec des temps de 8:25.32 pour la première et 8:26.20 pour la seconde.

La victoire est revenue à la Néerlandaise Irene Schouten. La championne olympique s'est imposée en 8:23.71 devant la Canadienne Ivanie Blondin (8:23.81) et la Néerlandaise Marijke Groenewoud (8:24.01).

Isabelle Van Elst a pris la 20e place du 1000 m en 1:16.22, à 3.39 de la nouvelle championne du monde, la Japonaise Miho Takagi.