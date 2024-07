Basket: les Bleues en démonstration contre le Canada pour leurs débuts

Dans l'enceinte de la banlieue lilloise en fusion, les Françaises sont encore montées en puissance par rapport à leur préparation conclue sans la moindre défaite. Dans le jeu, surtout, elles ont mis en place une identité claire axée sur la défense.

C'est dans ce secteur qu'elles ont le plus impressionné, en particulier dans le deuxième quart-temps où, dans le sillage du cinq composé de Leïla Lacan, Gabby Williams, Janelle Salaün, Valériane Ayayi et Marième Badiane, elles n'ont concédé que deux points!

"On sait que grâce à notre identité défensive et à l'équipe qu'on a, quand on insuffle cette pression défensive sur 40 minutes, au bout d'un moment les équipes lâchent et c'est pour ça que les écarts sont des fois aussi conséquents", a affirmé la meneuse Romane Bernies.