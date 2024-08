Basket: les Bleus lavent leur linge sale en public sur fond de désaccord tactique

"Une déclaration regrettable et inacceptable": l'équipe de France de basket s'est offert, samedi, au lendemain de sa première défaite contre l'Allemagne (85-71) et à trois jours de son quart de finale, une passe d'armes en public sur fond de désaccord tactique.

Interrogé samedi à Paris, que les Français ont rallié pour y disputer la phase finale, le sélectionneur Vincent Collet n'a pas éteint le feu: "Evan Fournier, ce n'est pas le groupe, c'est Evan Fournier. C'est une déclaration regrettable et inacceptable dont il porte la responsabilité. On va s'en expliquer. Je n'ai pas d'autre commentaire à faire."

"Je pense que, par moments, on se trompe dans la façon dont on veut jouer, a affirmé le chef de file offensif des Bleus ces dernières années. De nos jours, la meilleure défense, ça reste l'attaque. Ce n'est plus le jeu des années 90 ou des années 2000, où vraiment tu pouvais défendre demi-terrain. Ton attaque est primordiale pour l'équilibre, pour la transition. Surtout quand tu joues avec une équipe qui est aussi forte en transition que l'Allemagne."

- "Ça m'attriste" -

Fournier s'est présenté ensuite devant les médias et s'est dit "désolé que Vincent le prenne comme ça, ça m'attriste".

"Ce n'est pas le but qu'il le prenne mal, je veux juste qu'on avance. Une seule chose m'anime, c'est qu'on soit performants", a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs précisé et assumé ses propos tenus la veille: "Quand tu perds des balles, que tu prends des tirs à 15 mètres, tu nourris les autres équipes sur du jeu rapide et c'est difficile d'être en place défensivement sur du demi-terrain, de se replier. Ce n'est pas quelque chose de réfutable. Je maintiens ce que j'ai dit."

"On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas attaquer, on cherche aussi à trouver de la fluidité en attaque, mais pour l'instant ce n'est pas la clé. La clé c'est de retrouver une identité (défensive) plus forte", qui permettra de "plus marquer sur du jeu rapide", a répondu Collet, pour qui la France est "la dernière équipe" dans ce secteur sur la phase de poules.